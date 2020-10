Après le cinémascope, le 4/3 et le 16/9, la télé pivote à 90°. Un nouveau format à destination des jeunes biberonnés aux médias sociaux. Véritable tour de force ou crash annoncé ?

Disponible depuis l'an dernier en Corée du Sud, présentée lors du Consumer Electronics Show 2020 à Las Vegas, The Sero vient d'entrer dans le catalogue belge de Samsung. Avec cette télé, rien n'est plus comme avant. Alors que les écrans plats ont un socle pivotant généralement vers la gauche et la droite, celui-ci peut basculer à 90°. A la verticale. Et ça change tout. L'intérêt ? Afficher du contenu en proposant le même "mode portrait" que sur smartphone. Une évolution darwinienne pour la télé puisque les plus jeunes passent plus de quatre heures par jour sur leur mobile. L'utilité de ce modèle particulier pourrait interroger. Mais Samsung croit dur comme fer à son pouvoir d'attraction sur les ados. Seule sur le marché à oser cette position, la Sero vise d'ailleurs un segment très convoité : celui des "Z", la génération montante, biberonnée aux réseaux sociaux. Par le biais d'une technologie de mobile mirroring, il leur est possible d'afficher le contenu de l'écran de leur smartphone sur cette télé, histoire d'y faire défiler les stories Instagram ou encore les vidéos de Snapchat et TikTok. The Sero (vertical, en coréen) pourrait jeter les prémisses d'une révolution dans le domaine du visionnage. Peut-être qu'à l'avenir, tous les films seront tournés en 16/9 vertical. C'est déjà le cas de Damien Chazelle, le célèbre réalisateur de La La Land. Mis au défi par Apple, il a tourné un court métrage de neuf minutes avec un iPhone. Et le résultat est assez bluffant. Diffusé sur YouTube au format vertical, The Stunt Double suit les péripéties d'une "doublure cascade" qui traverse au fil de ses mésaventures les grands moments charnières de l'histoire du cinéma. Un véritable tour de force, à la fois technologique et référentiel. Verticalité oblige, le mode portrait offre une nouvelle dimension, tout aussi saisissante que le format cinémascope. Tapez "vertical video" dans YouTube, et c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Halsey, Billie Eilish, Selena Gomez, Dua Lipa, Sam Smith, Orelsan... des milliers de stars ont déjà opté pour des clips musicaux tournés à la verticale. Si pour l'heure, il n'existe pas encore de plateforme de streaming entièrement dédiée à ce format, ce n'est plus qu'une question de temps. En effet, depuis 2018, YouTube s'adapte à n'importe quel format vidéo : vertical, carré ou horizontal, en remplissant l'écran exactement comme il le devrait. Plus récemment, Samsung a signé un partenariat avec Universal Music Belgium pour produire des clips dans ce format. Horizontal/vertical, la bataille pour la télécommande s'annonce encore plus acharnée qu'avant.Par Rafal Naczyk.