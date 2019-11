Dans quel monde voulons-nous vivre? Comment la politique prendra-t-elle en compte cette nouvelle dimension lors de la régulation et de l'organisation de nos sociétés de demain? Ces questions seront entre autres abordées lors de notre 4ème événement BrusselsAI, le 20 novembre (18h) à travers les interventions de quatre experts lors de cette soirée qui se tiendra dans le cadre prestigieux du château Ribiano mise à disposition par SAS Institute.

Dans un monde où l'inégalité entre hommes et femmes règne dans de nombreux secteurs d'activité, l'Intelligence Artificielle pourrait aider à identifier et éventuellement résoudre ces inégalités...ou pourrait les aggraver.

Selon de récents rapports internationaux, 22% seulement des professionnels de l'IA dans le monde et 12% seulement des principaux chercheurs en apprentissage automatique sont des femmes.

Comme les algorithmes tirent des enseignements de données réelles, l'IA peut potentiellement adopter et renforcer les biais sociaux existants. Les développeurs pourraient intégrer inconsciemment des préjugés sexistes dans leurs systèmes d'IA et les perpétrer dans des outils de recrutement, des moteurs de recherche professionnels, ...

Dans quel monde voulons-nous vivre ? Comment la politique prendra-t-elle en compte cette nouvelle dimension lors de la régulation et de l'organisation de nos sociétés de demain ?

Ces questions seront entre autres abordées lors de notre 4ème événement BrusselsAI à travers les interventions de quatre experts lors de cette soirée qui se tiendra dans le cadre prestigieux du château Ribiano mise à disposition par SAS Institute.

• Mieke De Ketelaere, AI Program Director IMEC et passionnée d'évangélisation sur les questions d'éthique de l'IA, montrera par des exemples que l'égalité des sexes fait un pas en arrière dans cette 4e révolution industrielle.

• Lorelien Hoet, EU Government Affair Director chez Microsoft, nous fera part de son point de vue sur l'impact potentiel du développement de l'IA sur les questions de genre et sur le rôle que la société peut jouer à cet égard.

• Danielle Knott, Chief Human Resources Officer Carmeuse Group, nous expliquera quelle place pourrait occuper l'IA dans son entreprise de 4 000 personnes. Comment cette technologie redéfinira-t-elle les compétences nécessaires et participera-t-elle à l'équilibre entre l'homme et la femme, dans cette entreprise où les hommes sont encore largement surreprésentés ?

• Davio Larnout, PDG de Radix, persuadé que l'IA peut rendre le processus de recrutement plus efficace et plus efficient, révélera les premiers résultats d'un "exercice de partialité et d'éthique", dans lequel le genre est l'un des sujets abordés.

Nous poursuivrons la soirée par un débat où nous serons heureux de connaître votre opinion et clôturerons la soirée par un Walking Dinner et le réseautage.