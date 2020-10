Le taux d'inflation annuel de la zone euro était estimé à -0,3% en septembre, contre -0,2% en août, selon une estimation rapide publiée vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

La composante alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé du mois écoulé (1,8%, comparé à 1,7% en août), suivie par celle des services (0,5%, comparé à 0,7% en août), celle des biens industriels hors énergie (-0,3%, comparé à -0,1% en août) et de l'énergie (-8,2%, comparé à -7,8% en août).

En Belgique, l'inflation était par contre positive en septembre, de 0,5%, après un mois d'août négatif (-0,9%).

