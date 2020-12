2020 annus horribilis. Avions cloués au sol. Voitures immobilisées. Voyages d'affaires remplacés par des vidéoconférences. Festivals annulés. Nous voilà obligés de travailler ou vaquer à nos occupations par écrans interposés. Des entreprises comme Microsoft, déjà neutre en CO² depuis 2012 et bien décidée à devenir négative en CO² d'ici à 2030, sont sorties grandies de la crise de 2020. Avec l'application de vidéoconférence Teams et la Xbox, Microsoft avait tous les atouts dans son jeu pour accéder à la cour des grands...

Microsoft pèse aujourd'hui plus de 12% dans l'indice MSCI World SRI. Celui-ci reprend une belle brochette d'entreprises du monde entier qui ambitionnent non seulement d'engranger des bénéfices mais aussi de faire le bien pour la société, l'être humain et l'environnement. SRI est l'acronyme de socially responsible investing. Faut-il s'étonner du rendement des investissements socialement responsables plus élevé en 2020 ? L'investisseur qui a acheté toutes les actions MSCI World a perdu environ 1% cette année. Par contre, celui qui s'est limité aux actions MSCI World catégorisées durables a gagné plus de 3%.

Toute la question est de savoir si cette tendance va se pérenniser. C'est plus que probable, selon nous. Ce n'est pas la première année que les investissements durables surperforment. Vous trouverez notre argumentaire complet dans ce guide, qui vous aidera aussi à repérer les arbres les plus prometteurs dans la forêt durable. Le but est évidemment aussi d'éviter de tomber dans le piège du greenwashing; on sait combien certaines entreprises n'hésitent pas à se faire passer pour plus vertes, plus écoresponsables qu'elles ne le sont en réalité.

Il ne s'agit pas de privilégier les placements dits verts par simple idéalisme. Les investisseurs expérimentés savent qu'il est au moins aussi important -si pas plus-d'éviter les pertes que de repérer les futurs grands gagnants. Les entreprises très polluantes, irrespectueuses des droits de l'homme ou dirigées par un cercle restreint d'initiés agissant exclusivement dans leur propre intérêt constituent un risque accru dans un portefeuille. Celles tournées vers l'avenir, quant à elles, offrent de plus en plus d'opportunités à tout qui ose rêver d'un autre monde, meilleur.

