Xior achète pour 939 millions d'euros de kots et s'implante dans de nouveaux pays

Xior Student Housing a acquis un portefeuille de 5.341 kots étudiants d'une valeur totale de 939 millions d'euros, annonce lundi cette société immobilière cotée en bourse et spécialisée dans le logement étudiant. Grâce à cette transaction, l'entreprise fait son entrée en Allemagne, au Danemark et en Suède, accélère sa croissance en Pologne et consolide sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale.