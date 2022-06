Ville de Bruxelles: une solution a été trouvée pour 551 terrains ou immeubles à l'abandon

Le nombre d'immeubles inoccupés et terrains en friche a eu tendance à augmenter durant la période de pandémie, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, mais le nombre de sorties de cette situation a lui aussi connu une hausse. On en a dénombré 551 pour la période 2020-2021, a indiqué l'échevine du Logement et du Patrimoine public de la Ville de Bruxelles, Lydia Mutyebele (PS) au cours de la séance du conseil communal.

