Un avion a survolé le Brabant wallon ce lundi pour établir un diagnostic des déperditions de chaleur par les toitures de l'ensemble des bâtiments privés et publics. Une demi-douzaine d'autres vols suivront d'ici janvier 2023.

Ce projet de thermographie aérienne réalisé à l'échelle d'une province est une première en Wallonie. Il doit permettre d'informer tous les habitants ...

Ce projet de thermographie aérienne réalisé à l'échelle d'une province est une première en Wallonie. Il doit permettre d'informer tous les habitants sur les actions à mener pour isoler leur habitation et les encourager à entreprendre des travaux en la matière."Grâce au survol du territoire par un avion équipé d'une caméra thermique infrarouge, nous souhaitons sensibiliser les habitants de même que les acteurs publics et privés à la maîtrise de l'énergie et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre en Brabant wallon", lance Laurent Dauge, directeur de l'intercommunale inBW, qui pilote cette action. Chaque habitant pourra se rendre dans sa commune à partir du printemps 2023 pour connaitre le bilan énergétique de son habitation.