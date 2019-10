Une journée chantiers construction mercredi pour informer les travailleurs du secteur

La CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE) organise mercredi une nouvelle journée chantiers nationale, indique-t-elle lundi. Plus de 1.000 militants et membres du personnel du syndicat chrétien en profiteront pour informer près de 15.000 travailleurs, répartis sur plus de 2.000 chantiers, de leurs conditions de salaire et de travail.

© GettyImages