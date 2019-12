Batibouw s'étendra en 2020 sur neuf jours au lieu de onze, ont annoncé les organisateurs mardi lors d'une conférence de presse. Le salon de la construction et de la rénovation a été totalement repensé pour l'occasion. Exit les journées destinées aux professionnels. A la place, un Palais entier leur sera consacré. Les horaires d'ouverture ont également été modifiés.

Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw reviendra le samedi 29 février à Brussels Expo. L'événement se clôturera le dimanche 8 mars.

Les deux journées dédiées aux professionnels sont supprimées. Elles sont remplacées par une nouvelle formule: trois salons professionnels indépendants investiront le Palais 1. Le salon Probuild, consacré au gros oeuvre fermé, et le salon Finishing, consacré au parachèvement, se tiendront le mercredi 4 mars. Le salon InstallPro, destiné aux installateurs, aura lieu le vendredi 6 mars. Ces salons ne seront pas accessibles au grand public.

Le grand public, lui, est attendu dès le samedi 29 février. En semaine, les horaires ont été revus. L'ouverture est ainsi programmée à midi. "Nous avons constaté ces dernières années que les visiteurs quittaient souvent le salon en début d'après-midi afin d'éviter les embouteillages sur le Ring de Bruxelles", a confié Frédéric François, organisateur. "Cette année, au lieu de fermer à 18h30, on reste ouvert jusqu'à 20h30. Cela permettra notamment de se rendre à Batibouw après le travail." L'entrée sera en outre gratuite dès 16h00 pour tout visiteur qui se sera inscrit en ligne. Par ailleurs, la nocturne jusqu'à 22h00 est prévue le jeudi 5 mars.

Sur place, le visiteur sera enregistré et bénéficiera d'une nouvelle application mobile lui permettant d'une part de faciliter ses déplacements dans les 15 kilomètres d'allées répartis dans 10 palais du Heysel et, d'autre part, de bénéficier de conseils personnalisés. L'occupation des halls a en effet été totalement repensée. Trois thématiques sont mises en avant cette année: la construction verte, le chauffage et la ventilation intelligente, ainsi que l'aménagement des petits espaces sous le concept "small is beautiful".

Le salon avait attiré 257.000 visiteurs l'an dernier, une fréquentation en baisse de 10%.