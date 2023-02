Le Fonds du Logement vient d'obtenir les permis d'urbanisme pour le quartier des Trèfles à Anderlecht. Ce nouveau projet, le plus important jamais réalisé par le fonds, proposera 461 nouveaux logements et une grande crèche.

Les permis sont délivrés. Le début des travaux est d'ores et déjà prévu pour le printemps prochain. D'ici trois ans, un nouveau quartier situé au coin des rues Delwart et des Trèfles à Anderlecht offrira trois îlots d'habitations répartis sur une surface totale de terrain de 2,6 hectares.

Chaque îlot est conçu par une équipe d'architectes différente.

Pour apporter à l'ensemble bâti une variation esthétique et architecturale, chaque îlot a été conçu - comme c'est désormais le leitmotiv du maître architecte bruxellois - par une équipe d'architectes différente issue respectivement des bureaux R2D2+Urban Platform, Cerau & Urbanism et Archiwind associé à LD2 et Bel Lemaire. Un accompagnement des futurs habitants par des architectes-paysagistes est également prévu pour finaliser l'aménagement des intérieurs d'îlots et l'entretien des espaces verts partagés.

Les logements seront proposés à des ménages à revenus modestes et moyens. © R2D2/UrbanPlatform

Durant l'initiation du marché, lancé en 2020, un partenariat a été noué avec Bruxelles Environnement, le maître architecte (BMA), Urban Brussels et la commune d'Anderlecht. Juste avant l'introduction du permis en octobre 2021, le fonds avait invité les riverains à une séance d'information en présence du bourgmestre d'Anderlecht pour répondre à leurs questions et leur présenter le projet. La commission de concertation et l'enquête publique ont ainsi pu se dérouler sans contestation majeure.

Logements économes, modulaires et flexibles

Les logements, passifs pour la plupart, comprendront 1, 2, 3 ou 4 chambres. Certains d'entre eux seront modulaires (avec accès indépendant) et permettront aux futurs propriétaires d'accueillir un parent ou de louer l'espace polyvalent conformément à la réglementation en vigueur. Tous les équipements de proximité comme les surfaces commerciales, les espaces pour professions libérales seront potentiellement transformables en logements et certaines zones de parkings pourraient également permettre à terme une reconversion.

Le projet anticipe la législation régionale de 2025 qui prévoit d'interdire les chaudières au gaz pour tous les nouveaux permis.

Pour maîtriser le coût énergétique de l'ensemble, le Fonds du Logement a anticipé la législation régionale de 2025 qui prévoit d'interdire l'installation de nouvelles chaudières au gaz pour tous les nouveaux permis. Les immeubles d'habitation seront donc équipés d'un système de pompes à chaleur alimenté par des panneaux photovoltaïques. Il est également prévu de créer des communautés d'énergie pour que chaque ménage puisse profiter du surplus d'énergie produit sur l'ensemble du futur complexe.

La mixité sociale sera également une priorité du futur quartier urbain qui intégrera une crèche de 49 places, trois salles communautaires, des commerces, un salon-lavoir, un atelier vélo, un repair café et des locaux pour professions libérales.

Et le prix ?

Le Fonds du Logement proposera ces logements quasi à prix coûtant, avec la TVA à 6%, à des ménages à revenus modestes et moyens. Les futurs acquéreurs auront la possibilité de différer le paiement jusqu'à 30% du prix de vente dans le cadre du programme de l'Alliance habitat (conditions d'accessibilité aux formules adaptées de crédits initiés par le Fonds).

Le projet prévoit notamment une crèche, des commerces, un salon-lavoir, un atelier vélo, un repair café et des locaux pour professions libérales. © Cerau Architecture/Urbanism

