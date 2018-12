Un gratte-ciel raboté à Wavre

Située en plein coeur de Malines, cette maison de maître comportait, à l'arrière, une véranda en bois des années 1980. Cette dernière présentait des problèmes constructifs et, en été, elle s'apparentait véritablement à un four. Grâce à un pavillon en acier, des panneaux coulissants et des voiles d'ombrage, le bureau dmvA architecten est parvenu à gommer la frontière entre intérieur et extérieur.