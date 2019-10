Le marché immobilier reste particulièrement animé, le troisième trimestre 2019 ressortant même comme un troisième trimestre record depuis le lancement du baromètre des notaires en 2007, a annoncé mardi la Fédération belge du notariat.

Par rapport au troisième trimestre de 2018, le nombre de transactions immobilières est en hausse de 4,3% et l'augmentation atteint même 6,6% sur les neuf premiers mois de l'année, en comparaison avec la même période de 2018.

Le nombre de transactions est en hausse dans les trois régions du pays: +7,3% en Flandre, +6,1% en Wallonie et +5,4% à Bruxelles.

Tous les types de biens immobiliers sont concernés, à l'exception peut-être des terrains.

Le prix moyen d'une maison d'habitation en Belgique atteignait 259.725 euros au troisième trimestre, en hausse de 3,2% sur un an. En Flandre, le prix moyen d'une maison d'habitation se situait à 285.090 euros, la moyenne étant de 474.371 euros à Bruxelles et 196.713 euros en Wallonie.

Le prix moyen d'un appartement était quant à lui de 28.356 euros en Belgique, ce qui correspond à une augmentation de 3,7% en un an et à la plus forte progression depuis cinq ans. En Flandre, le prix moyen d'un appartement était de 232.806 euros, 253.503 euros à Bruxelles (+5,5%) et 176.302 euros en Wallonie (+1,1%).

Par ailleurs, le nombre de transactions en Flandre a bondi de 42,9% au mois d'octobre par rapport à la même période l'an dernier, une conséquence directe de l'annonce, fin septembre, de l'abandon du bonus logement par le nouveau gouvernement flamand. 27.152 transactions ont ainsi été enregistrées ce mois-ci, contre 19.003 en octobre 2018. Une augmentation incroyable qui sera de courte durée, selon les notaires, l'obtention du bonus dépendant de la date de signature de l'acte, et non du compromis de vente.