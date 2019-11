Soixante nuances de Greisch pour façonner le paysage urbanistique belge

Le réputé bureau d'ingénierie liégeois a 60 ans. Au fil de ses calculs, analyses expertes et solutions optimales pour les projets d'architectes et maîtres d'ouvrage, il a façonné le paysage urbanistique belge. Du viaduc de Vilvorde à la gare Calatrava de Liège-Guillemins. Et brillé à l'international via des ouvrages prestigieux tel le viaduc de Millau.

Gare des Guillemins - Le Bureau Greisch a assisté étroitement l'architecte espagnol Santiago Calatrava dans la réalisation de la gare de Liège. En arrière-plan, la tour Paradis à l'édification de laquelle les experts liégeois ont également contribué. © BELGAIMAGE

Gare Calatrava par un matin ensoleillé. Sous les imposants et gracieux arcs d'acier qui coiffent les voies, le staff collégial de quatre directeurs-administrateurs du Bureau Greisch est au complet. C'est parti pour une visite guidée à travers Liège, à la fois berceau, quartier général et show-room à ciel ouvert d'un paquet d'ouvrages dont le bureau d'études a accompagné la réalisation. " Soyons clair, le Bureau Greisch c'est principalement du calcul, des études et des plans élaborés par nos départements (techniques spéciales, architecture, rénovation, stabilité, énergie, etc.) selon les types de projets, note Luc Demortier, directeur du pôle Bâtiments. Pour certains, on assure les études, la conception jusqu'au suivi de l'exécution et la réception de l'ouvrage. Pour d'autres, nous sommes uniquement sollicités pour les études d'exécution. Les entreprises recourent surtout à nos services pour trouver de l'optimisation ou améliorer les solutions techniques envisagées à la base. Ou trouver la méthode de construction la meilleure mais aussi la moins coûteuse. Greisch a développé une réelle expertise en conseils à valeur ajoutée. "

