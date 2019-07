Les Belges ont continué à acheter massivement des résidences secondaires à l'étranger au cours de l'année écoulée. Leur pays de destination préféré est, de loin, l'Espagne. Mais si vous envisagez de franchir également le pas, veillez à n'acheter que là où vous pourriez vous établir vous-même. Car l'investissement est rarement aussi rentable qu'escompté.

Un simple regard sur les chiffres suffit à conclure que les Belges achètent de plus en plus de résidences secondaires à l'étranger, à des prix qui s'envolent depuis quelques années. La faiblesse des taux d'intérêt, qui rend l'immobilier si attrayant et contribue à l'envolée des prix, demeure un facteur de décision déterminant. Quant à la situation économique et politique du pays de destination, elle compte parmi les critères de choix fondamentaux. Ce qui explique pourquoi des pays comme l'Espagne et le Portugal sont particulièrement prisés ces derniers temps.

...