Le fonds allemand Deka Immobilien est devenu propriétaire de la Silver Tower en mettant sur la table environ 200 millions d'euros, rapportent L'Echo et De Tijd mardi.

La Région bruxelloise avait en mai annoncé renoncer à son droit de préemption (right to match) sur l'immeuble qu'elle occupera dans quelques mois pour 18 ans. Ce deal très en vue a été signé vendredi et est aujourd'hui confirmé. Officieusement, car le "closing" de l'opération est toujours en cours avec l'acheteur, le fonds allemand Deka Immobilien GmbH.

Plantée Place Saint-Lazare à Saint-Josse, la tour de bureaux de 40.000 m2 et 137 mètres de haut doit accueillir d'ici fin 2020 quelque 2.000 fonctionnaires des services administratifs de la Région bruxelloise (SPRB) et offrir à son futur propriétaire allemand, en vertu du contrat de bail long terme de 18 ans (au moins) négocié avec la Région, sur base d'un loyer facial proche de 150 euros le m2 par an, un rendement record de 3,25%, jamais obtenu sur le marché bruxellois. Selon Paul Gheysens, le patron de Ghelamco, il s'agit d'un signal positif donné au marché: "Les grands fonds internationaux restent au balcon pour investir dans des actifs immobiliers neufs et bien loués".

