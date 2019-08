Progressions records pour l'immobilier belge de luxe

L'an dernier en Belgique, les ventes de biens d'un million d'euros et plus ont bondi, par rapport à 2010, de 58% pour les maisons (691) et de 91% pour les appartements (214), rapporte samedi L'Echo sur la base des données de l'office belge de statistiques, Statbel. Il s'agit de progressions records.