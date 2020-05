Unibra Real Estate et Belfius Immo viennent d'obtenir le permis d'urbanisme relatif à la construction de 98 appartements et 9 commerces (2.400 m2) au coeur d'un îlot de 60 ares situé en plein centre de Braine-l'Alleud, sur le site de l'ancien lycée royal.

Un projet à l'architecture audacieuse qui tranche avec la standardisation des projets qui sortent de terre dans la région. Le bureau Jaspers-Eyers Architects a dessiné un immeuble comprenant un important jeu de terrasses et des ouvertures multiples, des façades courbes aux étages supérieurs de même que des percées au rez qui permettent aux visiteurs extérieurs de circuler à travers les bâtiments. " Les architectes ont eu cette volonté de ne pas créer un intérieur d'îlot classique avec des immeubles à front de rue et un jardin au milieu, précise David Syenave, head of real estate d'Unibra. L'idée est de favoriser la circulation et de permettre à tout le monde de traverser de petites cours. " L'investissement s'élève à 30 millions d'euros. La livraison est prévue au printemps 2023.