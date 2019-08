L'explosion du nombre d'investisseurs sur le marché de l'appartement neuf a des conséquences multiples. Dont notamment la multiplication des copropriétés. Comment gérer ces dernières ? Un nouveau guide permet d'y voir bien plus clair.

Si les ventes d'appartements se multiplient ces derniers mois en Belgique - une tendance qui devrait encore s'accentuer à l'avenir -, l'achat de ce type de bien amène de plus en plus de nouveaux propriétaires à entrer dans le régime de la copropriété. Soit le fait de gérer les parties communes d'un immeuble (ascenseurs, chaudières, jardins, etc.) avec d'autres propriétaires. Dans notre pays, cette réalité concerne aujourd'hui près de 1,4 million de logements répartis dans 127.963 immeubles, s...