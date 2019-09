Les prix de l'immobilier continuent d'augmenter

Le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé (2 ou 3 façades) a à nouveau augmenté au premier semestre de l'année et s'élevait à 200.000 euros, indique jeudi l'office belge de statistique Statbel. Le prix d'une maison de type ouvert (4 façades ou plus) s'établissait à 294.000 euros et à 186.000 euros pour un appartement. La Wallonie restait la région la moins chère tandis que Bruxelles abritait les logements les plus onéreux.