Huit fonctions d'ouvrier sur 10 parmi celles présentant les salaires les plus élevés ont un lien avec le secteur de la construction, selon une analyse de l'entreprise de ressources humaines SD Worx sur base des données de quelque 8.000 entreprises et 130.000 travailleurs.

Le mieux payé est le chef de chantier, avec un salaire horaire médian de 21,70 euros de l'heure, devant le contremaitre/chef d'équipe (20,32 euros de l'heure) et le calorifugeur (18,86 euros de l'heure).

"Le secteur de la construction compte de nombreux métiers en pénurie. Ce que l'on sait moins, c'est que ce secteur paie aussi très bien: les barèmes minimums sont relativement élevés. De plus, il y a des fonctions pour lesquelles les employeurs paient au-dessus du barème, en raison de la formation requise comme chef de chantier, par exemple", résume Virginie Bertrumé, directrice régionale PME Namur chez SD Worx.

Le niveau de salaire peut varier selon la fonction mais aussi de la taille de l'entreprise et de la région.

