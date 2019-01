Les Belges, 4e acquéreurs européens de biens immobiliers en Espagne

Selon les statistiques officielles des bureaux d'enregistrement espagnols, 3.915 Belges ont acheté en 2017 un pied-à-terre en Espagne. C'est près de 50% en plus qu'en 2013. "Les retraités ne sont pas les seuls à y investir. De plus en plus de trentenaires et de quadragénaires y passent leurs vacances et louent leur bien pendant le reste de l'année", souligne Z-Yachting & Golf Estates. La Costa Blanca est l'une des régions privilégiées par les acheteurs belges.