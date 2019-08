Les appartements neufs ont la cote auprès des investisseurs

Les investisseurs sont toujours plus nombreux à tenter le pari attractif de l'appartement neuf. Et vu l'épargne des ménages, l'augmentation des revenus moyens et la faiblesse des taux hypothécaires, il n'y a pas de raison pour que la tendance s'amenuise.

© getty images

L'immobilier neuf attire toujours plus d'investisseurs. Aucun chiffre officiel ne circule, mais les observateurs attentifs du marché sont formels : la proportion a encore augmenté. Si l'an dernier, les investisseurs représentaient en moyenne la moitié des acquéreurs d'un appartement neuf dans une nouvelle promotion immobilière, la proportion aurait grimpé à deux tiers ces derniers mois. Et cette envolée, on la doit notamment au contexte particulièrement positif qui règne toujours sur le front de l'immobilier belge.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×