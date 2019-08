Les appartements à Saint-Gilles séduisent toujours plus

Le marché de l'appartement reste dominé par Ixelles, avec une offre locative toujours plus importante et un prix de vente moyen qui est le plus élevé de la capitale : 461.000 euros pour un appartement de 130 m2. Rayon bonnes surprises, Evere poursuit sa marche en avant trimestre après trimestre et Saint-Gilles voit ses prix grimper année après année.

Toutes les communes bruxelloises affichent un rendement locatif supérieur à 4%, exception faite de celles du sud de la capitale. © Belgaimage

Il y a des situations que les professionnels expliquent difficilement. Comme le recul du nombre de transactions (- 2,4%) constaté en 2018 par les notaires bruxellois. Et ce après deux belles années en 2016 et 2017. Rien d'inquiétant, selon eux, dans un marché qui reste particulièrement dynamique mais qui retombe dans des standards plus habituels. Tous les feux étant au vert (surtout concernant les taux hypothécaires), le marché des appartements existants reste néanmoins attractif. Ce contexte se reflète en tout cas dans les données livrées par le bureau d'expertise de Crombrugghe & Partners relatives aux prix des appartements existants (à partir de 85.000 annonces immobilières publiées ces trois derniers mois sur le site Immovlan.be).

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×