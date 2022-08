Le projet du nouveau casino de Middelkerke a remporté une distinction internationale, un International Architecture Award 2022, pour son plan architectural, a fait savoir lundi la commune côtière. La construction est en cours et l'édifice abritera, outre une salle de jeux, un hôtel et un espace événementiel. L'inauguration est attendue fin 2023.

Les International Architecture Awards sont les plus anciennes récompenses internationales en matière de construction. Le projet du nouveau casino a été élaboré par le bureau d'architectes ZJA et DELVA Landschapsarchitecten, en collaboration avec Bouwteam Nautilus.

Dans le bâtiment, on retrouvera également un restaurant. La salle d'événements pourra accueillir 1.700 personnes et l'hôtel comptera une soixantaine de chambres. La salle de jeux du casino donnera sur la mer. L'édifice aura la forme d'un bollard auquel les navires peuvent amarrer.

Les International Architecture Awards sont les plus anciennes récompenses internationales en matière de construction. Le projet du nouveau casino a été élaboré par le bureau d'architectes ZJA et DELVA Landschapsarchitecten, en collaboration avec Bouwteam Nautilus. Dans le bâtiment, on retrouvera également un restaurant. La salle d'événements pourra accueillir 1.700 personnes et l'hôtel comptera une soixantaine de chambres. La salle de jeux du casino donnera sur la mer. L'édifice aura la forme d'un bollard auquel les navires peuvent amarrer.