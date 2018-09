Le prix médian d'un appartement à Bruxelles en hausse de 6,5%

Sur l'ensemble du territoire belge, le prix médian des maisons deux ou trois façades a augmenté de 3,7% à 195.000 euros, celui des quatre façades de 1,8% à 280.000 euros et celui des appartements de 2,9% à 180.000 euros. A Bruxelles, le prix d'une maison quatre façades a davantage progressé (+3,8% à 830.000 euros) que celui des deux ou trois façades (+1,4% à 365.000 euros). Les communes les plus chères de la capitale, pour une maison, sont Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre (590.000), Uccle (495.250) et Etterbeek (495.000).

A l'autre bout du classement se trouvent Ganshoren (278.000), Anderlecht (251.500) et Molenbeek (240.000). En Wallonie, ce sont également les deux ou trois façades qui ont le plus augmenté (+3% à 137.000 euros). Les quatre façades ont pris 2,2% à 230.000 euros et les appartements ont stagné (+0,4% à 140.500 euros).

En Flandre, le prix médian d'un appartement (185.000) est nettement plus élevé que celui d'une maison deux ou trois façades (137.000). Les trois catégories de logement y ont progressé d'environ 3%.