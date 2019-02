Le prix des maisons a augmenté en Hainaut en 2018

Le Hainaut reste la province la moins chère en Belgique pour l'achat d'une maison. Dans leur analyse de l'évolution de l'immobilier dans la province en 2018, les notaires hennuyers constatent toutefois une augmentation importante du prix des maisons, de l'ordre de 6,2%.

"La tendance est linéaire sur les dernières années", a indiqué Sylvain Bavier, notaire à La Louvière. "On doit plutôt parler d'une augmentation de 3 à 4%, en tenant compte d'une inflation de 3% aujourd'hui." L'augmentation était de 2,9% en 2015, 0,5% en 2016 et 0,7% en 2017.

A titre de comparaison, le prix d'une maison en Flandre et en Wallonie est en moyenne respectivement de + 3,8% et + 3,7% plus élevé qu'en 2017. A Bruxelles, la hausse est de quelque 5%.

Le Hainaut enregistre en 2018 le prix le plus faible du pays pour une maison. Le prix moyen dépasse toutefois pour la première fois la barre des 150.000 euros, à 153.890 euros, soit - 18,7% par rapport à la moyenne wallonne, - 66% par rapport à la moyenne bruxelloise, - 44,5% par rapport à la Flandre et - 38,8% par rapport à la moyenne du pays.

Dans la région de Charleroi, le prix moyen d'une maison en 2018 était de 142.428 euros, soit + 6% par rapport à 2017 et - 7,4% par rapport à la moyenne provinciale. Farciennes, Châtelet et Charleroi présentaient les prix les plus bas de l'arrondissement où les prix les plus chers étaient pratiqués à Gerpinnes, Les Bons Villers, Seneffe et Pont-à-Celles.

L'arrondissement de Mons présente, quant à lui, le prix moyen le plus bas de la province avec 134.037 euros. Les maisons à Dour, Colfontaine, Quaregnon, Frameries et Boussu étaient les moins chères, celles de Jurbise et de Lens étaient les plus coûteuses de l'arrondissement.