Le prix des logements a augmenté de 6,8% dans la zone euro et de 7,4% dans l'Union européenne au cours du troisième trimestre 2022, en comparaison avec la même période l'année précédente, indique mardi l'office statistique Eurostat. En Belgique, cette hausse s'établit à 5,4%.

Par rapport au deuxième trimestre 2022, les prix des logements au troisième trimestre 2022 ont augmenté de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements ont été Estonie (+24,2%), en Hongrie (+21,0%) et en Lituanie (+19,3%), tandis que les prix ont uniquement diminué au Danemark (-2,4%).

Par rapport au deuxième trimestre 2022, les prix des logements au troisième trimestre 2022 ont augmenté de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements ont été Estonie (+24,2%), en Hongrie (+21,0%) et en Lituanie (+19,3%), tandis que les prix ont uniquement diminué au Danemark (-2,4%).