Le groupe de construction Thomas & Piron rachète l'entreprise de construction Thorel-Roucou située à Dunkerque-Teteghem, dans le nord de la France, a-t-il annoncé lundi.

L'entreprise Thorel-Roucou a été créée en 1987 et est spécialisée dans la construction de maisons clef sur porte. Elle compte six travailleurs. "De taille modeste mais respectée sur le marché, l'entreprise construit chaque année plus de 30 maisons et emploie aujourd'hui une dizaine de personnes", souligne le groupe wallon dans un communiqué, pour qui "ce rachat concrétise" sa volonté "d'investir et de croître dans le nord de la France". Le montant de la transaction n'a pas été précisé.