Après Duodev créé en 2017, voici donc Duodev 2. Ce fonds de développement immobilier (abréviation de "développement en duo") qui rassemblait la famille Mestdagh et le family office de la famille Mulliez (un des géants européens de la distribution, propriétaire et exploitant d'enseignes comme Auchan, Decathlon ou Kiabi) a été un vrai succès.

Il a permis d'accélérer la croissance européenne d'Equilis Europe. Au final, ce fonds, qui a rassemblé 120 millions d'euros, a permis de sécuriser 16 projets (dont 70% de résidentiel) en Europe en seulement trois ans, pour un montant global d'investissement de 500 millions. "L'idée était d'avoir différentes sources de financement propre, explique Olivier Beguin, CEO d'Equilis Europe. Dans ce deuxième fonds, nous voulons poursuivre le travail entamé."

L'objectif de Duodev 2 est de proposer un fonds de développement immobilier à des investisseurs voulant s'intégrer dans des projets européens (situés en Belgique, France, Espagne, Pays-Bas, Pologne et Allemagne). Les familles Mestdagh et Mulliez vont ouvrir cette fois le capital à des tiers. Elles garderont 33% et la mainmise décisionnelle sur les projets. L'objectif est de boucler un premier tour de 80 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le solde devrait suivre dans la foulée, pour atteindre 120 à 150 millions. Selon nos informations, plusieurs acteurs importants se sont déjà positionnés pour rentrer dans Duodev 2.

