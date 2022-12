Les sociétés immobilières Immobel et Besix Red vendent la société CSM Properties SA, qui possède le site du Cours Saint-Michel à Etterbeek, au gouvernement des Etats-Unis, ont-elles annoncé mercredi, sans préciser le montant de la transaction.

"Ce projet stratégiquement situé permettra à l'ambassade des Etats-Unis auprès du royaume de Belgique et à la mission des Etats-Unis auprès de l'Union européenne de consolider leurs représentations diplomatiques à Bruxelles dans un lieu de travail sûr, sécurisé, durable et moderne", soulignent les vendeurs dans un communiqué.

Le site en question couvre une surface de quelque quatre hectares, dont 100.000 m2 de surface construite. Il est situé à Etterbeek, non loin des stations de métro Mérode et Thieffry.

L'annonce de la vente de ce complexe au gouvernement des Etats-Unis a été accueillie très positivement par le secrétaire d'Etat bruxellois en charge de l'Urbanisme, Pascal Smet, réagissant au nom de la Région bruxelloise. "Comme annoncé, ce projet est soutenu par la Région bruxelloise, il sera ambitieux à l'image de l'ambassade des USA à Londres. Le travail d'accompagnement entamé depuis quelque temps avec le gouvernement, Urban et le Bouwmeester Architecte va se poursuivre", a-t-il commenté

"Ce projet stratégiquement situé permettra à l'ambassade des Etats-Unis auprès du royaume de Belgique et à la mission des Etats-Unis auprès de l'Union européenne de consolider leurs représentations diplomatiques à Bruxelles dans un lieu de travail sûr, sécurisé, durable et moderne", soulignent les vendeurs dans un communiqué. Le site en question couvre une surface de quelque quatre hectares, dont 100.000 m2 de surface construite. Il est situé à Etterbeek, non loin des stations de métro Mérode et Thieffry. L'annonce de la vente de ce complexe au gouvernement des Etats-Unis a été accueillie très positivement par le secrétaire d'Etat bruxellois en charge de l'Urbanisme, Pascal Smet, réagissant au nom de la Région bruxelloise. "Comme annoncé, ce projet est soutenu par la Région bruxelloise, il sera ambitieux à l'image de l'ambassade des USA à Londres. Le travail d'accompagnement entamé depuis quelque temps avec le gouvernement, Urban et le Bouwmeester Architecte va se poursuivre", a-t-il commenté