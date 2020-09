La Wallonie va rationaliser sa gestion immobilière, en réduisant son nombre d'immeubles et en regroupant certains de ses services, afin de dégager des marges financières, a annoncé l'exécutif régional jeudi.

Pour la période 2020-2024, le parc immobilier sera ainsi optimalisé, mis en adéquation avec les nouveaux enjeux (performance énergétique, situation centrale et proche des gares, modularité, bien-être des travailleurs, ...) et pourra compter sur une gestion centralisée, prédictive et professionnalisée.

A titre d'exemple, à Namur, où elle a son siège, les bâtiments administratifs de la Région passeront de 40 actuellement à 12 en 2024.

"Pour l'ensemble de ces rationalisations, les coûts de rénovation et de maintenance seront réduits et les économies d'énergie largement accrues", a souligné le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke.

