La construction a enregistré une croissance de 1,5% cette année et elle devrait se stabiliser en 2023, selon une étude de la fédération sectorielle Embuild publiée mercredi. L'année 2022 a été difficile pour le secteur avec la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie et les conséquences sur les prix des matériaux qui ont augmenté de 10% en moyenne.

La fédération prévoit que la rénovation de logements et les travaux d'infrastructure continueront d'augmenter ces deux prochaines années, alors que la construction de nouveaux logements se stabilisera. La construction de bâtiments et de bureaux se porte par contre moins bien à cause de la surcapacité créée ces dernières années, analyse Embuild.

"La construction et la rénovation restent des activités très intéressantes", souligne le CEO de la fédération Niko Demeester. "L'immobilier reste le meilleur investissement ainsi que la meilleure forme d'épargne-pension.

Lire aussi | La masse salariale dans la construction en hausse de 10% en un an

En outre, les taux hypothécaires sont toujours bas, et les nouvelles constructions et rénovations permettent de construire des maisons et des bâtiments énergétiques, ce qui se traduit par une baisse sensible des factures d'énergie."

Selon l'étude, la construction de nouveaux logements se stabilisera au cours de la période de 2022 à 2024 et la rénovation des logements connaîtra une croissance de 10%, en raison notamment des travaux exécutés dans le cadre du Plan de relance européen et de ceux mis en place après les inondations de l'été 2021. Le secteur prévoit ensuite un impact négatif sur l'activité de rénovation.

Pour 2023, Embuild demande par ailleurs la prolongation de la réduction de la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions et sur les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur.

La fédération prévoit que la rénovation de logements et les travaux d'infrastructure continueront d'augmenter ces deux prochaines années, alors que la construction de nouveaux logements se stabilisera. La construction de bâtiments et de bureaux se porte par contre moins bien à cause de la surcapacité créée ces dernières années, analyse Embuild. "La construction et la rénovation restent des activités très intéressantes", souligne le CEO de la fédération Niko Demeester. "L'immobilier reste le meilleur investissement ainsi que la meilleure forme d'épargne-pension. En outre, les taux hypothécaires sont toujours bas, et les nouvelles constructions et rénovations permettent de construire des maisons et des bâtiments énergétiques, ce qui se traduit par une baisse sensible des factures d'énergie." Selon l'étude, la construction de nouveaux logements se stabilisera au cours de la période de 2022 à 2024 et la rénovation des logements connaîtra une croissance de 10%, en raison notamment des travaux exécutés dans le cadre du Plan de relance européen et de ceux mis en place après les inondations de l'été 2021. Le secteur prévoit ensuite un impact négatif sur l'activité de rénovation. Pour 2023, Embuild demande par ailleurs la prolongation de la réduction de la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions et sur les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur.