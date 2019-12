Le monde immobilier rajeunit doucement ses cadres. De plus en plus de jeunes arpentent désormais les couloirs des grands promoteurs.

Pour accompagner et encadrer ces jeunes âgés de 25 à 35 ans, l'Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi) a décidé de leur créer un espace à part. Une association, baptisée Young Upsi-BVS (soit Y-U-B), doit leur permettre de mieux faire entendre leur voix, de devenir un groupe de réflexion et de faciliter leur réseautage. Cela passera par des conférences avec des grands patrons de l'immobilier, des soirées débats, des séminaires ou encore des visites de projets.

" Dans le secteur immobilier, nous constatons un intérêt croissant de la part des jeunes professionnels, explique Olivier Carrette, administrateur délégué de l'Upsi, qui rassemble 300 sociétés et pèse près de 40.000 emplois dans notre pays. C'est à nous, en tant que fédération sectorielle, de rassembler ces jeunes. De cette manière, on leur donnera une voix dans le débat national sur l'immobilier. De plus, c'est un moyen idéal de réseauter et de partager les bonnes pratiques les uns avec les autres. "

Plusieurs centaines de membres sont espérés à terme. Pour l'heure, on en dénombre une trentaine.