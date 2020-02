Les notaires de Mons et Charleroi ont évoqué mardi à Mons, dans le cadre de la "Semaine de l'immobilier 2020", l'évolution chiffrée de l'activité immobilière. L'exercice 2019 a été très chargé. Les prix dans le Hainaut sont restés parmi les plus bas.

L'activité immobilière au cours de l'année 2019 a augmenté de 8,9% par rapport à l'année 2018, ce qui constitue un record, ont indiqué mardi les notaires hainuyers. L'augmentation a été plus marquée en Flandre (+ 10,8%) qu'à Bruxelles (+ 6,3%) et en Wallonie (+ 6%). Les notaires ont notamment précisé que les taux bas des crédits hypothécaires ont dopé le marché immobilier dans l'ensemble du pays.

Le prix médian des maisons au niveau national en 2019 était de 240.000 euros, ce qui constitue le prix médian le plus élevé jamais atteint en Belgique. Au niveau des provinces wallonnes, le prix médian variait entre 145.000 euros dans le Hainaut et 310.000 euros en Brabant wallon.

Le prix médian d'une maison en province du Hainaut était donc le plus bas du pays, mais il a toutefois augmenté de 5.000 euros (+ 3,6%) en 2019.

L'arrondissement de Soignies affichait le prix médian le plus élevé avec 190.000 euros tandis que l'arrondissement de Mons affichait le prix médian le plus bas avec 125.000 euros.

Le prix médian des appartements en Belgique a atteint l'an dernier, pour la première fois, le cap des 200.000 euros. L'évolution a été constante ces quatre dernières années. Le Brabant wallon est la seule province wallonne où le prix médian des appartements est supérieur à la médiane nationale et régionale (200.000 euros). Les prix des appartements en Wallonie ont eux aussi connu une évolution d'au moins 3%. Le prix médian d'un appartement dans le Hainaut a atteint pour la première fois les 135.000 euros, soit une différence de prix de 15% par rapport à Liège, 2e province belge la moins chère, avec son prix médian de 155.000 euros.

Le prix médian d'un terrain à bâtir en Belgique était de 120.000 euros, un prix stable par rapport à l'année dernière. En Région wallonne, le prix médian variait entre 52.000 euros au Luxembourg et 140.000 euros en Brabant wallon alors que le prix en Hainaut était de 75.000 euros.

L'activité immobilière au cours de l'année 2019 a augmenté de 8,9% par rapport à l'année 2018, ce qui constitue un record, ont indiqué mardi les notaires hainuyers. L'augmentation a été plus marquée en Flandre (+ 10,8%) qu'à Bruxelles (+ 6,3%) et en Wallonie (+ 6%). Les notaires ont notamment précisé que les taux bas des crédits hypothécaires ont dopé le marché immobilier dans l'ensemble du pays. Le prix médian des maisons au niveau national en 2019 était de 240.000 euros, ce qui constitue le prix médian le plus élevé jamais atteint en Belgique. Au niveau des provinces wallonnes, le prix médian variait entre 145.000 euros dans le Hainaut et 310.000 euros en Brabant wallon. Le prix médian d'une maison en province du Hainaut était donc le plus bas du pays, mais il a toutefois augmenté de 5.000 euros (+ 3,6%) en 2019. L'arrondissement de Soignies affichait le prix médian le plus élevé avec 190.000 euros tandis que l'arrondissement de Mons affichait le prix médian le plus bas avec 125.000 euros. Le prix médian des appartements en Belgique a atteint l'an dernier, pour la première fois, le cap des 200.000 euros. L'évolution a été constante ces quatre dernières années. Le Brabant wallon est la seule province wallonne où le prix médian des appartements est supérieur à la médiane nationale et régionale (200.000 euros). Les prix des appartements en Wallonie ont eux aussi connu une évolution d'au moins 3%. Le prix médian d'un appartement dans le Hainaut a atteint pour la première fois les 135.000 euros, soit une différence de prix de 15% par rapport à Liège, 2e province belge la moins chère, avec son prix médian de 155.000 euros. Le prix médian d'un terrain à bâtir en Belgique était de 120.000 euros, un prix stable par rapport à l'année dernière. En Région wallonne, le prix médian variait entre 52.000 euros au Luxembourg et 140.000 euros en Brabant wallon alors que le prix en Hainaut était de 75.000 euros.