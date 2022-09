Les autorités régionales et communales schaerbeekoises ont participé jeudi en fin de journée à l'inauguration d'un nouvel habitat dit "inclusif et solidaire" au square Riga, à Schaerbeek.

Situé au coeur d'un quartier commercial et à proximité des facilités de transport, le bâtiment, autrefois affecté au bureau, comprend 27 appartements (2-3 chambres et studios), répartis sur 7 étages dont 16 sont mis à disposition de personnes ou familles en situation de handicap. Une quinzaine d'appartements sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite).

Actuellement, 85 personnes vivent dans le bâtiment, dont 22 personnes en situation de handicap. Parmi elles, on retrouve principalement des personnes porteuses d'un handicap moteur. Le projet met également un accent particulier sur le handicap de grande dépendance (6 habitants en sont atteints).

La commune de Schaerbeek avait identifié une opportunité d'inclusion par le logement en 2018 lors d'une rencontre avec un promoteur immobilier sensible à la question. La commune a mis celui-ci en lien avec le service Phare (Aide à la personne handicapée - COCOF), puis l'agence immobilière sociale de Schaerbeek. Les Tof Services asbl (accompagnement handicap grande dépendance) ont accepté acceptent de porter le projet et donné naissance à l'asbl Riga Solidaire et Inclusif. Le projet a démarré en décembre dernier après rénovation et adaptation du bâtiment.

Le financement du "Service Logement Inclusif" est assuré par la COCOF via Phare. Cap 48 et La Fondation Roi Baudouin ont apporté un appui financier au lancement. La commune de Schaerbeek soutient le projet et a joué un rôle important au niveau de la mise en lien des partenaires. L'Agence Immobilière Sociale de Schaerbeek est en charge de la gestion locative.

Les propriétaires privés ont réalisé les travaux de rénovation et la majorité des travaux d'adaptation à leurs frais. Ont notamment pris part à l'inauguration, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en charge de l'Aide aux Personnes Handicapées à la Cocof, la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement et à l'Égalité des Chances Nawal Ben Hamou et le bourgmestre en titre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt.

Situé au coeur d'un quartier commercial et à proximité des facilités de transport, le bâtiment, autrefois affecté au bureau, comprend 27 appartements (2-3 chambres et studios), répartis sur 7 étages dont 16 sont mis à disposition de personnes ou familles en situation de handicap. Une quinzaine d'appartements sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite). Actuellement, 85 personnes vivent dans le bâtiment, dont 22 personnes en situation de handicap. Parmi elles, on retrouve principalement des personnes porteuses d'un handicap moteur. Le projet met également un accent particulier sur le handicap de grande dépendance (6 habitants en sont atteints). La commune de Schaerbeek avait identifié une opportunité d'inclusion par le logement en 2018 lors d'une rencontre avec un promoteur immobilier sensible à la question. La commune a mis celui-ci en lien avec le service Phare (Aide à la personne handicapée - COCOF), puis l'agence immobilière sociale de Schaerbeek. Les Tof Services asbl (accompagnement handicap grande dépendance) ont accepté acceptent de porter le projet et donné naissance à l'asbl Riga Solidaire et Inclusif. Le projet a démarré en décembre dernier après rénovation et adaptation du bâtiment.Le financement du "Service Logement Inclusif" est assuré par la COCOF via Phare. Cap 48 et La Fondation Roi Baudouin ont apporté un appui financier au lancement. La commune de Schaerbeek soutient le projet et a joué un rôle important au niveau de la mise en lien des partenaires. L'Agence Immobilière Sociale de Schaerbeek est en charge de la gestion locative. Les propriétaires privés ont réalisé les travaux de rénovation et la majorité des travaux d'adaptation à leurs frais. Ont notamment pris part à l'inauguration, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en charge de l'Aide aux Personnes Handicapées à la Cocof, la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement et à l'Égalité des Chances Nawal Ben Hamou et le bourgmestre en titre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt.