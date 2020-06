Les appartements existants se valorisent à Nieuport, du moins ceux avec vue sur la grande bleue. Les habitations et les appartements neufs, par contre, se déprécient.

En 2020, le prix médian des appartements nieuportois s'est stabilisé à 270.000 euros (+ 0,8%) après la forte progression de l'an dernier (+ 7,1%). Sur la digue, les appartements se négociaient à un prix nettement supérieur l'année passée : 420.000 euros, soit une hausse de quelque 10,5% comparé à 2018. Seule Knokke fait payer la vue sur la mer du Nord encore plus cher. " Nieuport-Bain est devenue la nouvelle Knokke mais sans le Zoute, explique Filip Dewaele (Dewaele Vastgoed). Les investissements de la commune dans les espaces verts ont rendu la station très attractive, y compris auprès des investisseurs. La digue ne manque pas d'attrait non plus depuis la rénovation de l'estacade il y a quelques années. Elle est en outre très large et quasi entièrement piétonne. " " Sur la digue de Nieuport, la rareté des biens est gage de stabilité, indique pour sa part Marc Naessens, responsable du département ventes de l'agence immobilière Immo Eecke. En ces temps synonymes d'incertitude financière, les familles nanties investissent ici dans des valeurs sûres à long terme. " De son côté, Charline Henry (ERA Servimo) note une nette reprise des activités à Nieuport depuis la levée du confinement. " La demande est stable pour les appartements onéreux. Les appartements meilleur marché, c'est-à-dire de moins d'un quart de million, sont très prisés. Il faut donc s'attendre à une progression des prix dans ce segment. Dans la catégorie intermédiaire de moins de 400.000 euros, les candidats acheteurs attendent de voir. " Le prix des maisons sur le marché secondaire de Nieuport a chuté de 11% à 220.000 euros entre 2014 et 2019. " C'est une des conséquences des mesures gouvernementales, plus marquées à Nieuport- Ville qui ne vit pas du tourisme comme Nieuport-Bain, argumente Filip Dewaele. De nombreux projets sociaux se sont concrétisés ces dernières années. A la revente, leur prix pousse le prix médian des habitations existantes à la baisse. " " La construction imprévue d'un bloc d'habitations sociales à côté de votre belle maison à Nieuport-Ville aura un impact immédiat sur sa valeur ", fait remarquer Charline Henry d'ERA Servimo. " La baisse de prix peut aussi s'expliquer par un glissement des ventes vers des rues moins qualitatives du village, note Marc Naessens. Il n'y a pour ainsi dire pas de maisons à vendre à Nieuport-Bain. " Le bâti neuf à Nieuport se négocie 3.825 euros/m2, soit une dépréciation de 5% par rapport à il y a cinq ans. " L'explication est simple, précise Marc Naessens. Le potentiel de projets en front de mer est quasiment épuisé. Il reste bien un trou à boucher par ci par là, au prix de 8.000 euros/m2 contre 3.500 à 4.000 euros/m2 à l'intérieur du pays. Le prix de 4.000 euros devient peu à peu la norme. Les projets tels que The Green sur la Franslaan visent le haut du segment. "