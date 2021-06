Au mois de mars 2021, des permis de bâtir ont été délivrés pour 3.542 nouveaux bâtiments résidentiels. Par rapport à février 2021, cela représente une hausse de 46,8%. Cette forte hausse sur base mensuelle s'explique par le renforcement des normes énergétiques appliquées aux demandes de permis de bâtir à partir du 1er janvier 2021, indique mardi Statbel.

Cette importante hausse se vérifie dans les trois Régions. Elle a été de 50% en Wallonie et de 45,6% en Flandre. A Bruxelles, le nombre de permis octroyés pour la construction a augmenté pour atteindre 25 bâtiments (+92,3%). Ces délivrances font suite aux nombreuses demandes introduites en fin d'année, juste avant l'introduction des normes énergétiques plus strictes. Sur base annuelle, la hausse est de 3,3% à l'échelle du pays. En Wallonie et à Bruxelles, on constate une hausse de près de 20%, tandis que les permis octroyés sont moins nombreux en Flandre qu'en mars 2020 (-1,1%).