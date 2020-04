Le groupe immobilier chinois Evergrande, propriétaire du Guangzhou Evergrande, champion de Chine de football en titre, a annoncé lundi qu'il allait construire deux stades de 80.000 places, sans préciser leur localisation dans le pays.

"Evergrande projette de construire deux stades supplémentaires de football d'une capacité de 80.000 places chacun et invite le public à donner ses préférences en choisissant deux projets sur les six plans préliminaires", a indiqué le promoteur immobilier sur les réseaux sociaux.

Evergrande n'a précisé ni la localisation ni le calendrier de ces deux futurs chantiers.

Le groupe fondé par le milliardaire Xu Jiayin, l'une des plus grosses fortunes chinoises, vient tout juste de se lancer à Canton, dans le sud de la Chine, dans la construction d'une spectaculaire enceinte de 100.000 places pour son club, le Guangzhou Evergrande, entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro.

Le coût du projet est estimé à 12 milliards de yuans (environ 1,55 milliard d'euros) avec une date de livraison avant la fin de l'année 2022 pour ce qui sera l'un des plus grands stades au monde.

La Chine s'est lancée dans une modernisation de ses stades de football pour accroître les recettes tirées de la billetterie et surtout devenir une place forte au niveau mondial.

Elle devait accueillir la toute nouvelle Coupe du monde des clubs en juillet/août 2021, mais l'épreuve va être reprogrammée après le chamboulement du calendrier international en raison de la pandémie de coronavirus.

La Coupe d'Asie des nations aura lieu en 2023 en Chine qui espère à terme organiser la Coupe du monde de football.

