Le marché italien des résidences secondaires est généralement peu volatil. Bien que les prix soient inférieurs à ceux précédant la crise et que l'offre se soit étoffée, il est inutile d'espérer y faire l'affaire du siècle.

Sur les plans à la fois culturel et topographique, l'Italie est un des pays les plus diversifiés d'Europe. Ces différences locales se ressentent également dans le marché du logement. Sur la plateforme immobilière néerlandophone www.huizenjachtitalie.com, active sur tout le territoire de la Botte, les prix varient entre 90.000 et 3 millions d'euros. Natascha Di Mario, sa créatrice, vit elle-même du côté de la frontière nord, entre le Piémont et la Ligurie. " On peut encore trouver, dans certains petits villages de montagne, de véritables aubaines. Mais un vignoble autour de Barolo ou une villa en bord de mer à Portofino coûtent une petite fortune.

