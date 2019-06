Neuf projets en 2018, sept en 2017 et dix en 2016. Et 6,5 millions distribués au total. Depuis trois ans, les projets exemplaires bruxellois sont mis en avant par le gouvernement régional.

Que ce soit la transformation d'une ancienne ambassade en habitat groupé, la construction d'une nouvelle école ou la construction d'une maison. Le prochain appel à projets be.exemplary est lancé et expirera le 26 juin. " L'idée est de stimuler et de récompenser les projets de construction et de rénovation exemplaires en ter...