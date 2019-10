Dans le Namurois, les maisons sont un must pour garder les familles

La périphérie namuroise a le vent en poupe. Elle profite d'un dynamisme quelque peu en berne dans le centre-ville et d'une volonté des édiles locaux de multiplier les projets de maisons. De quoi voir éclore des projets en tous genres. Comme à Erpent, entité de plus en plus recherchée.

© Debby Termonia

Les villas quatre façades s'alignent les unes à côté des autres. Un lotissement typique des années 1970 et 1980 où l'architecture était d'ailleurs loin de figurer en tête de gondole des priorités. Et où l'obsolescence énergétique semble déjà programmée à court terme. Un quartier qui se complaît en tout cas dans une quiétude certaine en cet après-midi ensoleillé du mois de juillet, d'autant que les écoliers voisins sont tous en vacances. Ce n'est pas le commercial du projet immobilier du Plateau d'Erpent, jambes croisées sur le bureau de son container de fortune installé à l'entrée du chantier, qui va démontrer le contraire.

...

