Construire une maison en Flandre pourrait coûter de 5 à 10% plus cher

Les personnes prévoyant de faire construire une maison en Flandre feraient mieux de prévoir un budget de 5 à 10% plus élevé. C'est le conseil que donnent mardi les PME du secteur de la construction, réunies au sein de la Bouwunie, dans les colonnes de De Morgen et Het Laatste Nieuws. En cause, les normes d'isolation plus strictes qui entreront en vigueur au nord du pays à partir de 2021.