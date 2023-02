Le nombre d'accidents de travail dans la construction ayant entraîné au moins un jour d'incapacité a diminué de 6,3% en 2021 par rapport à 2019, dernière année complète pré-pandémie, selon des chiffres de Fedris (Agence fédérale des risques professionnels) communiqués mercredi par Embuild (ex-Confédération Construction).

On a dénombré dans la construction, en 2021, 8.341 accidents avec au moins un jour d'incapacité, ce qui représente en revanche une hausse de 8,6% par rapport à 2020 mais cette année avait été marquée par la crise du Covid et la mise en place de périodes d'arrêt et de confinement.

En 2021, on a également compté dans le secteur 13 accidents ayant entraîné la mort, contre 13 en 2020 et neuf en 2019.

Embuild rappelle que des mesures sont prises pour renforcer la sécurité dans le secteur. Une formation à la sécurité de base est désormais prévue pour chaque nouvel arrivant dans la construction. "Actuellement, cette formation à la sécurité s'applique aux ouvriers de la Commission paritaire 124, de loin la plus grande de la construction. Mais nous insistons pour que le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, rende bientôt cette formation à la sécurité obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier (travailleurs des fournisseurs, indépendants et détachés...)", demande l'organisation sectorielle.

Embuild est également demandeuse d'un enregistrement et d'un contrôle encore améliorés des personnes autorisées à se trouver sur un chantier de construction.

On a dénombré dans la construction, en 2021, 8.341 accidents avec au moins un jour d'incapacité, ce qui représente en revanche une hausse de 8,6% par rapport à 2020 mais cette année avait été marquée par la crise du Covid et la mise en place de périodes d'arrêt et de confinement. En 2021, on a également compté dans le secteur 13 accidents ayant entraîné la mort, contre 13 en 2020 et neuf en 2019. Embuild rappelle que des mesures sont prises pour renforcer la sécurité dans le secteur. Une formation à la sécurité de base est désormais prévue pour chaque nouvel arrivant dans la construction. "Actuellement, cette formation à la sécurité s'applique aux ouvriers de la Commission paritaire 124, de loin la plus grande de la construction. Mais nous insistons pour que le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, rende bientôt cette formation à la sécurité obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier (travailleurs des fournisseurs, indépendants et détachés...)", demande l'organisation sectorielle. Embuild est également demandeuse d'un enregistrement et d'un contrôle encore améliorés des personnes autorisées à se trouver sur un chantier de construction.