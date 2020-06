Cofinimmo a signé un accord mercredi concernant l'acquisition de six sites de santé en Belgique pour 105 millions d'euros, selon un communiqué de la société immobilière réglementée.

Les sites ont été acquis par apports en nature des actions de six sociétés.

Il s'agit d'une résidence-services à Alost et de cinq maisons de repos et de soins situées à Belsele, Dilbeek, Borgloon, Balen et Saint-Trond.

À la suite de la transaction, le portefeuille de Cofinimmo s'élève à 4,5 milliards d'euros, dont environ 57% en immobilier de santé et environ 67% en Belgique.

