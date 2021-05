Cofinimmo cède pour plus de 80 millions d'euros d'immeubles et de bureaux

La société immobilière Cofinimmo a cédé pour plus de 80 millions d'euros d'immeubles et de bureaux, annonce lundi l'entreprise. Il s'agit de biens se trouvant en périphérie d'Anvers et dans la zone décentralisée de Bruxelles.