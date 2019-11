Citydev.brussels est devenu un acteur incontournable du marché immobilier bruxellois. Il se positionne désormais comme un laboratoire d'idées qui doit inspirer tout le secteur. En témoigne sa volonté de favoriser le démembrement de propriété pour pouvoir construire davantage de logements abordables. Notamment en seconde couronne. Une piste qui pourrait devenir la norme à moyen terme.

"Call me " chantait Blondie en 1980. Si Benjamin Cadranel est aujourd'hui plutôt fan de Led Zeppelin ou de Chemical Brothers que du groupe new-yorkais, il ne cesse de répéter ce refrain aux promoteurs qu'ils croisent, que ce soit au Mipim, à Realty ou à d'autres événements immobiliers en tous genres. Le CEO de citydev.brussels a fait entrer la société de développement pour la Région de Bruxelles-capitale dans une autre dimension. Elle est aujourd'hui reconnue par les promoteurs privés comme un acteur incontournable et fiable du paysage immobilier bruxellois. Pas une mince affaire quand on connaît la concurrence dans le secteur et la réticence à applaudir le travail d'un autre.

...