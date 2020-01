Le groupe de Waregem affiche un chiffre d'affaires en hausse de 20 % par rapport à 2018, pour atteindre 486 millions. Un montant qui a même doublé en cinq ans. Matexi a livré 1.423 logements l'an dernier, dont 697 maisons et 726 appartements. Il a également vendu 164 terrains. Le promoteur développe une centaine de quartiers actuellement.

" Depuis notre transition vers le développement de projets dans les centres-villes il y a plus de 20 ans, nous avons déjà transformé plus de 1,1 million de m2 de friches industrielles en des quartiers multifonctionnels et vivants, précise Gaëtan Hannecart, CEO de Matexi. Cela représente plus de 110 hectares, soit l'équivalent de plus de 220 terrains de football. "

