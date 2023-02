Deux nouveaux fonds immobiliers spécialisés bien dotés viennent de voir leur jour. Leurs noms, peu originaux : Befimmo et Fedimmo.

Deux nouveaux véhicules financiers ont été validés et enregistrés par le SPF Finances il y a quelques jours. Tous deux ont été actés devant notaire à l'initiative de la direction de Befimmo. La société, récemment sortie de Bourse, a opté pour le statut de FIIS (fonds d'investissement immobilier spécialisé) à durée illimitée et a toujours pour objet d'investir, d'entretenir et de gérer le portefeuille immobilier historique (bureaux parfois mixtes, espaces de réunions et de cowroking). Plus intéressant : le capital initial est fixé à 392,3 millions d'euros représenté par 27.003.495 actions indivisibles. Un paiement d'acompte sur dividendes est autorisé.

Il en est quasi de même pour le second véhicule qui vient d'être enregistré à la même date par le SPF Finances, Fedimmo, lui aussi coulé en FIIS avec effet au 1er février dernier. Ici, le capital initial est plus important encore et est fixé d'emblée à 490,7 millions d'euros, représenté par 11.180.628 actions.

Au total, après la revente récente d'une partie du portefeuille historique de Fedimmo, les deux fonds d'investissement pilotés par Befimmo 'new wave' sont donc actuellement capitalisés à hauteur de 883 millions d'euros. La nouvelle stratégie de Befimmo, renforcée par la solvabilité de Brookfield, son nouvel actionnaire, sera donc de conserver voire augmenter les actifs immobiliers en portefeuille et de leur donner rapidement de la valeur ajoutée.

