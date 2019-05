Appartements neufs: les promoteurs placent leurs pions du côté d'Anderlecht, Forest et Molenbeek

La moitié de l'offre en appartements neufs se concentre dans les communes du sud-ouest de Bruxelles. Uccle, Ixelles et Etterbeek disposent toujours d'un important vivier d'appartements et affichent des prix à la hausse. Mais c'est surtout du côté d'Anderlecht, Forest et Molenbeek que les promoteurs placent aujourd'hui leurs pions.

Le projet Nautilus d'Eaglestone englobe des appartements, des espaces commerciaux et une crèche le long du canal à Anderlecht. Il comprend quatre unités réparties autour d'une grande place dans une architecture moderne.