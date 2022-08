Les prix des loyers sont en forte hausse au Qatar à l'approche de la Coupe du monde de football qui y débutera le 21 novembre.

Des habitants de quartiers populaires affirment avoir été contraints d'accepter des hausses de loyer de 40%, d'autres disent avoir été contraints de quitter leur logement, devenu impayable.

Les hôtels sont également contraints de faire partir les résidents de longue durée afin de libérer de la place pour les équipes de football et le personnel de la Fifa, la fédération internationale de football. Ces occupants se trouvent souvent forcés de loger à l'hôtel et ont peu de chance de trouver un nouveau logement dans un pays dont la population se compose à 88% d'expatriés et où le pourcentage de propriétaires est faible.

Les propriétaires de logement entendent bien profiter de la Coupe du monde. Une recherche sur l'application Airbnb révèle que les appartements une chambre sur l'archipel artificiel "The Pearl" se louent au moins 1.000 dollars la nuit pendant le tournoi. Selon des données de la société ValuStrat, le loyer moyen pour un appartement sur cet archipel s'élève actuellement à 9.500 riyals mensuels, soit quelque 2.550 euros, contre 8.000 riyals (2.150 euros) au quatrième trimestre 2021.

